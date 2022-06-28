Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Милонов предложил для покупателей российских автомобилей отменить транспортный налог на два-три года

ПроКроссовер.ру

С таким предложением выступил депутат ГД Виталий Милонов. Депутат предложил отменить транспортный налог для тех, кто будет покупать автомобили российского производства, сообщает RT. Милонов уже отправил письменное обращение на имя главы Минпроторга Дениса Мантурова.

Для покупателей российских авто предложили отменить транспортный налог
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Сейчас в России из-за нарушения поставок комплектующих иностранными компаниями в стране сложился дефицит автомобилей российских компаний. Чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков, необходимо локализовать производство запчастей, а продажи автомобилей российских компаний всячески поддерживать, в том числе временно убрать транспортный налог.

«Всем россиянам, купившим новый автомобиль российского производства, нужно освободить от уплаты транспортного налога на два-три года», — отметил Милонов.

Кроме того, по мнению депутата желательно в ближайшее время возобновить программу утилизации старых автомобилей и предоставить скидки и субсидии на покупку новых автомобилей российских автопроизводителей, как это было несколько лет назад.

Автоновости,Виталий Милонов,Денис Мантуров,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители