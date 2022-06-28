Для покупателей российских авто предложили отменить транспортный налог

С таким предложением выступил депутат ГД Виталий Милонов. Депутат предложил отменить транспортный налог для тех, кто будет покупать автомобили российского производства, сообщает RT. Милонов уже отправил письменное обращение на имя главы Минпроторга Дениса Мантурова.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Сейчас в России из-за нарушения поставок комплектующих иностранными компаниями в стране сложился дефицит автомобилей российских компаний. Чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков, необходимо локализовать производство запчастей, а продажи автомобилей российских компаний всячески поддерживать, в том числе временно убрать транспортный налог.

«Всем россиянам, купившим новый автомобиль российского производства, нужно освободить от уплаты транспортного налога на два-три года», — отметил Милонов.