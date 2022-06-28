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28 минут назад

Новости автомира: Toyota запатентовала «очень длинное» гоночное купе

Motor.ruиещё 1

Компания Toyota подала патентную заявку в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза на регистрацию изображений спорткара GR GT3. Отличий от прототипа гоночного купе, который японская марка представила в январе нынешнего года, не много. Точнее – всего одно: отсутствие массивного заднего антикрыла. Технические характеристики, а также возможную дату дебюта спорткара специалисты пока держат в секрете. Ожидается, что первый прототип «в железе» появится до конца 2022 года.

Toyota запатентовала «очень длинное» гоночное купе
Фото: © Toyota / EUIPO© Toyota / EUIPO

В патенте внешний вид GR GT3 отличается от графических изображений лишь отсутствием огромного антикрыла, на месте которого теперь находится небольшой спойлер.

Двухдверный спорткар представляет собой чисто гоночную модель, оборудованную развитым боковым обвесом, широким передним бампером, а также массивным диффузором на корме и воздухозаборниками в передних крыльях. Необычным решением может стать выхлопная система, выведенная за передними колесами.

В Toyota подтвердили, что перспективный спорткар сохранит традиционный двигатель внутреннего сгорания. При этом никаких характеристик агрегата и других технических узлов специалисты не раскрыли. Ожидается, что первый дорожный прототип гоночного купе появится до конца нынешнего года. В таком случае, финальный вариант модели дебютирует к 2024-му.

Впервые гоночное купе GR GT3 компания Toyota анонсировала в начале января. Тогда же специалисты сообщили, что первой «заряженной» новинкой 2022 года станет GR Yaris от от спортивного подразделения Gazoo Racing.

Автоновости,Toyota,ЕС,
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