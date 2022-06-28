Toyota запатентовала «очень длинное» гоночное купе

Компания Toyota подала патентную заявку в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза на регистрацию изображений спорткара GR GT3. Отличий от прототипа гоночного купе, который японская марка представила в январе нынешнего года, не много. Точнее – всего одно: отсутствие массивного заднего антикрыла. Технические характеристики, а также возможную дату дебюта спорткара специалисты пока держат в секрете. Ожидается, что первый прототип «в железе» появится до конца 2022 года.

Фото: © Toyota / EUIPO © Toyota / EUIPO

В патенте внешний вид GR GT3 отличается от графических изображений лишь отсутствием огромного антикрыла, на месте которого теперь находится небольшой спойлер.

Двухдверный спорткар представляет собой чисто гоночную модель, оборудованную развитым боковым обвесом, широким передним бампером, а также массивным диффузором на корме и воздухозаборниками в передних крыльях. Необычным решением может стать выхлопная система, выведенная за передними колесами.

В Toyota подтвердили, что перспективный спорткар сохранит традиционный двигатель внутреннего сгорания. При этом никаких характеристик агрегата и других технических узлов специалисты не раскрыли. Ожидается, что первый дорожный прототип гоночного купе появится до конца нынешнего года. В таком случае, финальный вариант модели дебютирует к 2024-му.