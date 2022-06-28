Таможенники смогут отлавливать фуры по всей России

Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, согласно которому таможне предоставляется право останавливать для проверки автомобили с допустимой максимальной массой 3,5 тонны и выше на территории всех субъектов РФ и без привлечения сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает «Интерфакс». Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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Сейчас таможенники вправе останавливать такие автомобили только в приграничных субъектах. В остальных регионах остановка транспортных средств осуществляется ГИБДД во взаимодействии с таможенными органами.

На тех участках, где таможенники будут останавливать водителей, планируется устанавливать временные знаки «Зона таможенного контроля». На проверку на месте, согласно закону, отводится два часа. Но в случае необходимости таможенники могут принять решение о направлении груза на полную процедуру таможенного досмотра.