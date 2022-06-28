Volkswagen показал замену Passat

Volkswagen ID.Aero пока представлен в образе не столько концепта, сколько в качестве предсерийного прототипа, которого чуть-чуть пообтесать для сокращения затрат на производство - и в серию. Вместе с официальными фотографиями немцы опубликовали и некоторые характеристики.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Формально ID.Aero не является преемником или электрическим аналогом Passat, а вот альтернативой почти ушедшей со всех рынков модели - пожалуй, да. В компании сообщили, что модель будет позиционироваться как среднеразмерный седан.

В основе лежит модульная платформа для "электричек" - MEB. Длина ID.Aero составляет 4975 мм против пассатовских 4933 мм. Ширина новинки - 1897 мм, высота - 1528 мм. Размер колёсной базы - 2966 мм, что на 95 мм больше, чем у VW Passat.

Volkswagen

Речь идёт о "Пассате" для Китая, и сравнение с ним объясняется географией продаж ID.Aero: первыми его получит Поднебесная, где он начнётся выпускаться до конца года, а в продажу поступит в середине 2023-го. Во второй половине 2023 года новый член семейства ID. доберётся и до европейского и американского рынков.

Volkswagen

Подробностей о силовой установке не так много. Заявили лишь, что на одной зарядке батарей ёмкостью 77 кВт•ч ID.Aero может проехать до 620 км по циклу WLTP.