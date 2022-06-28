«Заряженный» Jeep и электрический Dodge могут назвать «Томагавками»

В Ведомство по патентам и товарным знакам США была подана заявка на регистрацию торговой марки Tomahawk. Автором стала компания FCA US, «дочка» концерна Stellantis. По неподтвержденной информации, это имя достанется электрифицированной версии Challenger, причем машину могут показать уже в августе. Кроме того, это имя имеет право использовать и компания Jeep. Не исключено, что его получит новый «заряженный» внедорожник.

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Компания Dodge использовала имя Tomahawk дважды: в 2003 году так назвали концепт мотоцикла с двигателем V10 от Viper, а в 2015-м — суперкар для игры Gran Turismo. Но несколько дней назад FCA US (бывшая Chrysler Group) зарегистрировала торговую марку Tomahawk в Ведомстве по патентам и товарным знакам США, указав, что она распространяется в том числе на легковые автомобили. Сайт CarBuzz предположил, что «Томагавком» могут назвать электрифицированную версию Challenger.

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Модель на батарейках Dodge анонсировал летом 2021 года. На тизере машина выглядела, как Charger первого поколения, и, судя по всему, была оснащена полным приводом. Интересно, что термина «электрокар» производитель старательно избегал и избегает, предпочитая говорить о новинке как об американском eMuscle, то есть маслкаре с электрическим приводом. Необходимость в такой радикальной смене курса объясняется просто: возможности ДВС исчерпаны, и переход на электротягу попросту позволит подняться на новый уровень.

Предполагается, что в основе электромобиля будет лежать новая платформа. Всего у Stellantis их четыре: STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame, которые обеспечат дальность хода на одной зарядке в 500–800 километров. Плюс концерн разработает три компактных силовых блока, которые подойдут для создания машина с передним, задним и полным приводом, а также батареи с двумя вариантами внутренней химии. Машину могут показать уже в августе. На вторую половину месяца у Dodge запланирована премьера трех маслкаров: современного, переходного (по всей видимости, гибрида) и будущего (электрического).