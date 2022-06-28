Новые автомобили Infiniti станут роскошнее и премиальнее

Компания Infiniti следует своему трехэтапному плану по становлению по-настоящему премиальным брендом, который выпускает флагманские внедорожники, конкурирующие с Lexus LX и Cadillac Escalade. Первым автомобилем «новой волны» станет QX80 следующего поколения, который дебютирует в конце 2023 либо в начале 2024 года. Он не только примерит новый фирменный дизайн Infiniti, но и займет позицию флагмана, с которым марка намерена завоевать премиум-сегмент.

Фото: © Infiniti © Infiniti

Новые подробности о планах Infiniti в интервью Automotive News поделился председатель совета директоров компании Пейман Каргар. По его словам, помимо разработки фирменного стиля компания намерена выйти на новые рынки, но на каким именно, не уточнил.

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Что же касается QX80, то с переходом в новое поколение уровень его премиальности будет повышен, чтобы у клиентов не возникало ассоциаций с утилитарным Nissan Armada, на базе которого он построен. Каргар пообещал, что новый QX80 «поразит воображение». Информация о модели появится уже в марте следующего года, а премьеру придется подождать. Следом за флагманом, Infiniti доработает и другие модели, включая QX50.

Кроме всего перечисленного, Infiniti разрабатывает новую айдентику бренда, которая будет включать в том числе фирменный аромат (его можно будет послушать в шоу-румах) и даже оригинальный звуковую «подпись» для приложений, сайтов и колл-центров.

Все перечисленное — это лишь второй этап стратегии развития бренда. Третьим же станет электрификация модельного ряда — в 2025 году Infiniti представит электрический седан, который заменит в линейке нынешний Q50. Nissan в свою очередь планирует в 2026 году продавать до 76 процентов электрифицированных автомобилей в Европе, а к 2030 году европейцев полностью лишат машин с бензиновыми или дизельными моторами без электрического довеска.