ГИБДД продемонстрировала работу системы "Паутина"

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала в своем Telegram-канале видео, в котором показана работа системы «Паутина».
Так, полученная с камер информация поступает в систему и передается на мобильные устройства инспекторов ГИБДД, которые останавливают автомобиль для проверки.
В ГИБДД подчеркнули, что с помощью системы можно определить, в каком месте города находится транспортное средство, которым может управлять водитель, лишенный права управления, автомобиль, снятый с регистрационного учета, а также машина, чей собственник имеет задолженности.