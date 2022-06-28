Ford впервые отзывает новые электропикапы F-150 Lightnings

Стало известно о том, что американский Ford отзывает 2 900 электропикапов F-150 Lightning из-за проблемы с программным обеспечением системы контроля давления в шинах. Данная неисправность может привести к тому, что в нужное не загорится предупреждающий символ низкого давления в шинах, что может привести к опасной ситуации для водителя.

Фото: Ford Ford

Кампания касается автомобилей, оснащенных 20-дюймовыми и 22-дюймовыми колесами. Отзыв затрагивает 2 666 электропикапов в США и еще 220 штук в Канаде. Данная проблема может быть легко устранена обновлением программного обеспечения модуля управления кузовом, что занимает 20 минут.

Владельцы могут обновить свои отозванные модели F-150 у дилеров Ford, в то время как исправление станет доступно в виде обновления по воздуху через 30 дней. Дилеры также обновят программное обеспечение в непоставленных моделях.