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2 часа назад

Новости автомира: Ford впервые отзывает новые электропикапы F-150 Lightnings

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что американский Ford отзывает 2 900 электропикапов F-150 Lightning из-за проблемы с программным обеспечением системы контроля давления в шинах. Данная неисправность может привести к тому, что в нужное не загорится предупреждающий символ низкого давления в шинах, что может привести к опасной ситуации для водителя.

Ford впервые отзывает новые электропикапы F-150 Lightnings
Фото: Ford Ford

Кампания касается автомобилей, оснащенных 20-дюймовыми и 22-дюймовыми колесами. Отзыв затрагивает 2 666 электропикапов в США и еще 220 штук в Канаде. Данная проблема может быть легко устранена обновлением программного обеспечения модуля управления кузовом, что занимает 20 минут.

Владельцы могут обновить свои отозванные модели F-150 у дилеров Ford, в то время как исправление станет доступно в виде обновления по воздуху через 30 дней. Дилеры также обновят программное обеспечение в непоставленных моделях.

Ford утверждает, что сообщений о несчастных случаях или травмах, связанных с этой проблемой, не поступало. Напомним, что это первый отзыв для F-150 Lightning.

Автоновости,Ford,
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