Президентам США и Казахстана запретили пользоваться такси в Абхазии

Директор абхазского агрегатора такси «А-Такси» Александр Басария внес в санкционный список компании президента США Джо Байдена и главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Лидерам государств запретили пользоваться автомобилями фирмы на территории республики. По словам руководителя агрегатора, президент Казахстана попал в «черный список» из-за заявления о непризнании независимости Абхазии, которое он сделал на форуме ПМЭФ-2022.

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По словам директора «А-Такси», слова Касыма-Жомарта Токаева оскорбили не только сотрудников компании, но и всех жителей республики. Глава компании считает высказывание президента Казахстана неполиткорректным, поэтому агрегатору будет неприятно перевозить такого пассажира, не признающего независимость Абхазии. В связи с этим, компания предприняла ответные меры, внеся лидера Казахстана в «черный список» клиентов.

Для того, чтобы выйти из санкционного списка «А-Такси», Токаеву необходимо принести извинения гражданам Абхазии и признать независимость республики. Только после этого агрегатор позволит президенту пользоваться услугами своих автомобилей. Кроме того, директор «А-Такси» добавил, что «черный список» клиентов компании будет со временем пополняться.