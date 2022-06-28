Lexus не смог защитить права на фирменную радиаторную решетку

Компания Lexus столкнулась с трудностями в Австралии при регистрации дизайна фирменной веретенообразной радиаторной решетки, которая носит название Down Under. Местное патентное ведомство посчитало, что у «гриля» японской марки «недостаточно внешних особенностей», чтобы защитить права на его дизайн. В Lexus на это ответили, что решетка — это важная часть стиля автомобилей компании, по которому их отличают от машин других марок.

Фото: Lexus Lexus

В последнее время все больше автопроизводителей (преимущественно, китайских) примеряют на свои автомобили радиаторную решетку характерной формы. Один из последних примеров — это спортивный седан Chery Arrizo 5 GT. Его сходство с автомобилями Lexus из-за оформления передней части отмечали в том числе СМИ Китая. Автомобиль с похожей решеткой есть и у Geely — это Atlas Pro X.

Впрочем, неизвестно, связана ли новая мода на веретенообразные решетки с тем, что Lexus попытался защитить фирменный дизайн. Так или иначе, в Австралии заявка на патент была отклонена.