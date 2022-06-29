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1 час назад

Порог идентификации при уплате страховой премии по ОСАГО и КАСКО повышен до 40 тыс. рублей

Елена Прошина

Лимит страховой премии по ОСАГО и КАСКО, при превышении которого должна осуществляться обязательная идентификация клиента, с 29 июня 2022 года увеличен с 15 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 3 января 2022 года.

ОСАГО и КАСКО изменили условия страхования
Фото: ТАССТАСС

Они вступают в силу по истечении 180 дней со дня опубликования. Таким образом, идентификация физических лиц, в том числе упрощенная, не будет проводиться при приеме страховых премий от физических лиц по договору ОСАГО или КАСКО, если их сумма не превышает 40 тысяч рублей.

В отношении других видов страхования сохранится прежний порог идентификации, который составляет 15 тысяч рублей. Среди исключений – случаи, когда у работников организации, осуществляющей операции с деньгами или иным имуществом, возникают подозрения, что указанная операция выполняется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При этом в положения закона, регулирующие порядок упрощенной идентификации физического лица, внесено дополнение о том, что для упрощенной идентификации могут использоваться, в том числе представленные клиентом сведения о номере водительского удостоверения.

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