ОСАГО и КАСКО изменили условия страхования

Лимит страховой премии по ОСАГО и КАСКО, при превышении которого должна осуществляться обязательная идентификация клиента, с 29 июня 2022 года увеличен с 15 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 3 января 2022 года.

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Они вступают в силу по истечении 180 дней со дня опубликования. Таким образом, идентификация физических лиц, в том числе упрощенная, не будет проводиться при приеме страховых премий от физических лиц по договору ОСАГО или КАСКО, если их сумма не превышает 40 тысяч рублей.

В отношении других видов страхования сохранится прежний порог идентификации, который составляет 15 тысяч рублей. Среди исключений – случаи, когда у работников организации, осуществляющей операции с деньгами или иным имуществом, возникают подозрения, что указанная операция выполняется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.