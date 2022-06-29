Водителям захотели отменить ряд штрафов

В нижнюю палату парламента России был внесен законопроект, в котором предлагается заменить штрафы за незначительные нарушения на предупреждения.
— Речь идет о наказании за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, невключенный указатель поворота. Только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами и за управление автомобилем с мелкими неисправностями, — сказано в законопроекте.
Отмечается, что внесение поправок является вынужденной мерой. Если следовать всем условиям, которые запрещают эксплуатацию транспорта, то Россия может оказаться в ситуации нехватки автомобилей.
— Нужно снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям, — заявил автор законопроекта, депутат Госдумы Николай Новичков, сообщает газета «Известия».
Мосгортранс предупредил об уголовной ответственности за ДТП с участием общественного транспорта. Отмечается, что 90 процентов аварий с участием общественного транспорта происходит по вине сторонних водителей.