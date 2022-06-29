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1 час назад

Новости автомира: В Госдуме предложили отменить некоторые штрафы для водителей

Вечерняя Москва

В нижнюю палату парламента России был внесен законопроект, в котором предлагается заменить штрафы за незначительные нарушения на предупреждения.

Водителям захотели отменить ряд штрафов
Фото: ТАССТАСС

— Речь идет о наказании за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, невключенный указатель поворота. Только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами и за управление автомобилем с мелкими неисправностями, — сказано в законопроекте.

Отмечается, что внесение поправок является вынужденной мерой. Если следовать всем условиям, которые запрещают эксплуатацию транспорта, то Россия может оказаться в ситуации нехватки автомобилей.

— Нужно снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям, — заявил автор законопроекта, депутат Госдумы Николай Новичков, сообщает газета «Известия».

Мосгортранс предупредил об уголовной ответственности за ДТП с участием общественного транспорта. Отмечается, что 90 процентов аварий с участием общественного транспорта происходит по вине сторонних водителей.

Автоновости,Николай Новичков,Госдума,
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