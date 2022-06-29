Компания Ford представила двухцветные пикапы F-Series в честь 75-летия модели

Чтобы отпраздновать 75-летие грузовиков F-серии, Ford представляет F-150 Heritage Edition 2023 года — современный взгляд на вневременные двухцветные варианты окраски кузова 1970-х и 80-х годов, отличающиеся классическим стилем в сочетании с выдающейся долговечностью, функциональностью. и технологии, которые сегодня любят клиенты F-150.

Фото: procrossover.ru procrossover.ru

Доступный на грузовиках F-150 серии XLT, дизайн представляет собой свежую интерпретацию классического рисунка окраски кузова ABA, с цветом A, охватывающим крышу и стойки, цветом B для средней части, а затем повторяющимся на бамперах, нижней части двери и нижней части кузова.

Внутренние предложения в сланцево-сером и черном цветах дополняют выразительный экстерьер. Обивка сидений с уникальными вставками, а также тиснение на консоле еще больше подчеркивают уникальность дизайна Heritage. Белый логотип «75 лет» появляется в верхней части центрального ветрового стекла и включен в анимацию запуска центрального экрана и на центральной консоли.