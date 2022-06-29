Страшнее алкоголя: в ГИБДД рассказали, как нельзя водить машину

Инспекторы ГИБДД ужесточают надзор за водителями транспортных средств. Традиционно одним из главных и самых опасный нарушений считается вождение в состоянии алкогольного опьянения. Однако есть поведение, которое может повлечь за собой и более серьезные последствия, пишет newsdata.ru.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Речь идет об использовании во время управления автомобилем электронных гаджетов. Сотрудники полиции считают, что такое поведение является более опасным, чем даже езда за рулем в нетрезвом состоянии. Когда водитель отвлекается на телефон, он создает риск возникновения серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Инспекторы ГИБДД провели исследование, чтобы выяснить, насколько опасно отвлекаться от дороги. По мнению экспертов, писать СМС, проверять соцсети или использоваться смартфон с другими целями, гораздо опаснее любого другого нарушения. Если сравнивать с алкогольным опьянением, то риск ДТП в таком случае в шесть раз выше. При этом не обязательно нарушать скоростной режим. Даже при скорости в 60 километров в час, есть высокая вероятность попасть в аварию. Ситуация на дороге может измениться мгновенно, и от реакции водителя зависит, чем закончится инцидент.