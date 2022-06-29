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35 минут назад

Новости автомира: Страшнее алкоголя: в ГИБДД рассказали, как нельзя водить машину

Deita.ru

Инспекторы ГИБДД ужесточают надзор за водителями транспортных средств. Традиционно одним из главных и самых опасный нарушений считается вождение в состоянии алкогольного опьянения. Однако есть поведение, которое может повлечь за собой и более серьезные последствия, пишет newsdata.ru.

Страшнее алкоголя: в ГИБДД рассказали, как нельзя водить машину
Фото: Deita.ruDeita.ru

Речь идет об использовании во время управления автомобилем электронных гаджетов. Сотрудники полиции считают, что такое поведение является более опасным, чем даже езда за рулем в нетрезвом состоянии. Когда водитель отвлекается на телефон, он создает риск возникновения серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Инспекторы ГИБДД провели исследование, чтобы выяснить, насколько опасно отвлекаться от дороги. По мнению экспертов, писать СМС, проверять соцсети или использоваться смартфон с другими целями, гораздо опаснее любого другого нарушения. Если сравнивать с алкогольным опьянением, то риск ДТП в таком случае в шесть раз выше. При этом не обязательно нарушать скоростной режим. Даже при скорости в 60 километров в час, есть высокая вероятность попасть в аварию. Ситуация на дороге может измениться мгновенно, и от реакции водителя зависит, чем закончится инцидент.

Напомним, ранее в ГИБДД заявили об ужесточении определенных правил. Инспекторы будут обращать внимание на государственные номерные знаки. Те, кто решает повесить на авто новые модные 3D-знаки, могут лишиться прав. Проблема в том, что они плохо распознаются дорожными камерами, что усложняет работу правоохранителей.

Автоновости,ГИБДД,
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