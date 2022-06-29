Volkswagen остановил выпуск новейшей модели

В начале июня на заводе в Ганновере Volkswagen запустил производство Volkswagen ID.Buzz, но спустя три недели был вынужден остановить сборку, так как был обнаружен дефект комплектующих.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Hannoversche Allgemeine Zeitung сообщает, что у Volkswagen возникли проблемы с аккумуляторами: некоторые их модули не соответствуют заявленным характеристикам, в результате чего возникают перепады напряжения, снижается запас хода, деградация элемента питания происходит быстрее.

Сайт Electrive.com electrive.com пишет, что компания подтвердила наличие проблемы, уточнив, что поставщик батарей новый, так как сама батарея имеет другой формат ячеек, отличный от того, который используется в аккумуляторах других электрокарах семейства Volkswagen ID. Однако блогер Бьорн Нюланд из Норвегии сообщил в своём видео, что был вынужден прервать тест Volkswagen ID.5 GTX, так как батарея не заряжалась больше 65 кВт·ч (кроссоверы оснащены батареями ёмкостью 77 и 82 кВт·ч).

С начала выпуска было произведено около 500 экземпляров ID.Buzz, но ни один не успел доехать до клиентов. Как заявили в Volkswagen, специалисты компании уже работают над этой проблемой.