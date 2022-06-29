Названы три главные проблемы электрокаров в России

Россияне были бы заинтересованы в покупке электрокара, если бы не отсутствие зарядных станций и высокая стоимость машин. Такие данные приводятся в опросе, проведенным Аналитическим центром НАФИ для «Газеты.Ru».

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости» Евгений Биятов/РИА «Новости»

По мнению опрошенных, три главных проблемы для электромобилей в России — неразвитость инфраструктуры зарядных станций (65%), высокая цена (53%) и отсутствие сервисов по их ремонту (44%).

Также жители России констатировали, что для них дорого приобретать запчасти и проводить техобслуживание таких авто. Такого мнения придерживается примерно каждый третий опрошенный (36%). К другим недостаткам электрокаров отнесли несоответствие российским погодным условиям (13%) и общую ненадежность (11%).

«Именно развитие инфраструктуры станет ключевым драйвером спроса на электромобили в нашей стране. Экспансия электромобилей будет продолжаться», — уверена директор направления исследований в сфере туризма и транспорта НАФИ Ирина Иванкова.

Согласно результатам исследования, за два года выросло число россиян, которые встречали электромобили на улицах российских городов. Сейчас это более трети россиян (37%). В 2020 году лишь 15% респондентов видели подобные авто.