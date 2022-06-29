Сотрудники АвтоВАЗа будут собирать оружие вместо Lada Vesta

Около 80 сотрудников "Lada Ижевск" будут временно трудоустроены на площадках Концерна "Калашников". Пока речь идет об Ижевском механическом заводе, где выполняется гособоронзаказ.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Виталий Тимкив/РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал "Калашников информ". Первая часть сотрудников автозавода уже прибыла на оборонное предприятие, чтобы подать заявку на временное трудоустройство. Они уже готовы приступить к работе: началось оформление документов.

Сообщается, что взаимодействие ижевских предприятий продолжится, поэтому эти 80 сотрудников - это только начало. Такое решение должно помочь сохранить кадровый потенциал автозавода, обеспечить сотрудникам достойную заработную плату на время простоя, а Ижевскому механическому заводу - справиться с гособоронзаказом и увеличенным объемом производства.

Впрочем, на предприятии выпускают не только различные виды оружия, но и медицинскую технику, автомобильные компрессоры, литейную продукцию и порошковые заготовки.