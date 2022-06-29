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17 минут назад

Новости автомира: десятки тысяч новых иномарок сфотографировали на складах в Подмосковье

Motor.ruиещё 2

В Подмосковье на гигантских стоянках скопились десятки тысяч новых автомобилей. Большая часть из них — модели Kia, Hyundai, Haval и Geely, однако присутствуют машины и неазиатских брендов — к примеру, Mazda, Mercedes-Benz и Cadillac, сообщает Autonews, заснявший склады с дрона. Все они ожидают отправки в дилерские центры, но ситуация на рынке сложилась непростая: цены рекордно выросли, и россияне не спешат покупать новые машины, несмотря на разговоры о дефиците. А продавцы, в свою очередь, не торопятся снижать цены на закупленный по старому курсу товар.

Фото дня: десятки тысяч новых иномарок на складах в Подмосковье
Фото: Motor.ruMotor.ru

На площадке, использовавшейся дилером «Авилон», заметили тысячи кроссоверов Geely и небольшой запас Mercedes-Benz. Еще порядка 750 «Мерседесов» осталось на складе остановившегося в начале весны завода штутгартского бренда в индустриальном парке «Есипово». Ждут отправки под открытым небом также около 10 тысяч Kia и шесть-семь тысяч Hyundai. На две трети заполнен терминал на 12 тысяч машин с моделями Great Wall и Haval — последний, к слову, не прекращал производство в России.

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Несмотря на заполненные склады, большинство (71 процент) российских водителей уже заметили дефицит новых автомобилей, показал недавний опрос. При этом 43 процента считают, что автомобиль в ближайшее время превратится из средства передвижения в элемент роскоши.

Весной Россию начали массово покидать зарубежные бренды, а стоимость автомобилей демонстрировала рекордные скачки. В итоге к маю, когда подорожание замедлилось, рынок новых автомобилей почти застыл, а россияне переключились на «вторичку» и заказ машин из-за рубежа. За месяц в стране купили 24,2 тысячи новых автомобилей, что в шесть раз меньше, чем в мае 2021 года.

Автоновости,Cadillac,Geely,Mazda,Hyundai,Kia,Mercedes-Benz,Авилон,
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