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28 минут назад

Новости автомира: На обанкротившуюся марку SsangYong нашелся покупатель

Motor.ruиещё 1

Компания SsangYong, которая уже несколько лет находится на грани закрытия, но при этом продолжает разрабатывать новые автомобили, наконец обрела спасителя в лице химического концерна KG Group. Как сообщает MarketWatch, суд в Сеуле, который занимается делом о банкротстве SsangYong, разрешил консорциуму во главе с KG Group приобрести южнокорейского автопроизводителя — сумма сделки составит 699,5 миллиона долларов. Помимо химического концерна, на покупку автомобильнйо марки также претедовали компании Kanglim (производит спецтранспорт и строительные краны) и KH Feelux (осветительные приборы).

На обанкротившуюся SsangYong нашелся покупатель
Фото: Motor.ruMotor.ru

С 2011 года 74,65 процента акций SsangYong принадлежат индийскому конгломерату Mahindra & Mahindra, и последние несколько лет южнокорейская компания испытывает финансовые трудности. На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Mahindra взяла курс на сокращение расходов, в том числе отказала SsangYong в финансовой поддержке в размере 423 миллионов долларов. В конце 2020 года, по решению Сеулького суда по делам о банкротстве, SsangYong перешла под внешнее управление.

Надежда на спасение появилась только осенью 2021-го — покупкой марки заинтересовался стартап Edison Motors, который занимается выпуском электробусов. В последний момент сделка сорвалась из-за того, что покупатель не выполнил свои платежные обязательства в срок, и контракт с ним был расторгнут.

Что же касается KG Group, то химический концерн намерен выкупить SsangYond в два этапа, и в рамках первого купят новые акции, выпущенные по допэмиссии на сумму 260 миллионов долларов. Оформление ожидается в начале июля, для него еще нужно согласие от кредиторов.

Автомобили SsangYong продавались и в России, но в конце 2018 года марка покинула наш рынок, свернув продажи кроссовера Tivoli.

Автоновости,SsangYong,
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