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32 минуты назад

Новости автомира: российским водителям раскрыли новые поправки в КоАП

Елена Прошина

В Госдуме подготовлен законопроект, отменяющий штрафы за ряд мелких нарушений ПДД, а также ужесточающий ответственность за серьезные нарушения. Об этом пишут «Известия».

Наказание за нарушения ужесточат: озвучены новые поправки в КоАП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, законопроект предполагает отказ от штрафов за незначительные нарушения. К таким относятся грязный номер, забытые дома права или документы на машину, не включенный указатель поворота. Предупреждениями ограничатся и за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями.

По словам автора поправок, депутата Госдумы Николая Новичкова, нужно снизить административную нагрузку на автомобилистов, которые допустили незначительные нарушения, которые не приведут к серьезным последствиям.

«Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе», — сказал он.

Также предлагается отказаться от штрафов за не пройденный техосмотр, так как это связано с нехваткой пунктов технического осмотра. Однако при этом за ряд серьезных нарушений предлагается, наоборот, ужесточить наказание.

Так, за не пристегнутый ремень штраф увеличится с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, а за перевозку ребенка без кресла – с 3 тысяч до 5 тысяч. За повторное превышение скорости на 40–60 км вводится штраф в размере 2–5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

«Основная задача подготовленных поправок — смягчить санкции за мелкие проступки и ужесточить наказание за нарушения, которые потенциально могут привести к тяжелым последствиям», — сказал Новичков.

Ранее ряд депутатов Госдумы предложили лишать злостных нарушителей ПДД скидок на штрафы. Соответствующие законопроекты внесли в нижнюю палату российского парламента в мае, а в середине июня и приняли в первом чтении.

Автоновости,Николай Новичков,ГИБДД,Госдума,
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