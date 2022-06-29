Nissan отзывает сотни тысяч Pathfinder

Nissan объявил в США крупный отзыв, который затрагивает 322 671 экземпляр Pathfinder 2013-2016 годов выпуска. На сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщается, что у автомобилей может внезапно распахнуться капот прямо во время движения, закрыв собой обзор для водителя. По оценкам производителя, дефектными окажутся всего 0,44 процента отозванных машин, но в проверке нуждаются все.

Фото: © Nissan © Nissan

В документе NHTSA говорится, что причиной поломки замка капота может стать «скопившаяся грязь и пыль». В результате замок перестанет надежно закрываться, а металлические элементы постепенно заржавеют из-за попадания влаги. В худшем случае крышка капота может подняться прямо во время движения, что увеличит риск возникновения аварии.

Nissan будет проводить проверку поэтапно: 30 июня в сервисные центры пригласят 30 тысяч владельцев Pathfinder, а до 3 августа разошлет остальным письма с инструкцией для самостоятельной проверки исправности замка. Если они не захотят это делать, они также смогут посетить сервис для проверки или бесплатной замены механизма.