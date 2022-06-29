Nissan отзывает сотни тысяч Pathfinder

Nissan объявил в США крупный отзыв, который затрагивает 322 671 экземпляр Pathfinder 2013-2016 годов выпуска. На сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщается, что у автомобилей может внезапно распахнуться капот прямо во время движения, закрыв собой обзор для водителя. По оценкам производителя, дефектными окажутся всего 0,44 процента отозванных машин, но в проверке нуждаются все.
В документе NHTSA говорится, что причиной поломки замка капота может стать «скопившаяся грязь и пыль». В результате замок перестанет надежно закрываться, а металлические элементы постепенно заржавеют из-за попадания влаги. В худшем случае крышка капота может подняться прямо во время движения, что увеличит риск возникновения аварии.
Nissan будет проводить проверку поэтапно: 30 июня в сервисные центры пригласят 30 тысяч владельцев Pathfinder, а до 3 августа разошлет остальным письма с инструкцией для самостоятельной проверки исправности замка. Если они не захотят это делать, они также смогут посетить сервис для проверки или бесплатной замены механизма.
Это уже не первый масштабный отзыв для Nissan США в 2022 году. В январе в ремонт отправили 688 946 кроссоверов Rogue (X-Trail в России). Причиной стали снег и реагенты, скапливающиеся зимой на ботинках водителя, которые могли повредить электронику и даже спровоцировать возгорание.