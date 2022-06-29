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1 час назад

Новости автомира: дилер Lada назвал сроки начала продаж упрощенной Lada Niva Travel

Газета.Ruиещё 1

Упрощенная версия российского внедорожника Lada Niva в версии Travel должна появиться в продаже в августе этого года. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на представителя одного из дилерских центров марки.

Названы сроки начала продаж упрощенной Lada Niva Travel
Фото: LadaLada

Чем упрощенная версия внедорожника будет отличаться от «обычной» Lada Niva Travel, сотрудник не уточнил. Однако, по его словам, стоимость новинки будет ниже нынешней. Сейчас Lada Niva Travel можно купить от 1 066 900 руб.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» выпустил первую пробную партию упрощенных внедорожников Lada Niva, у которых нет системы ABS и подушек безопасности.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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