Названы сроки начала продаж упрощенной Lada Niva Travel

Упрощенная версия российского внедорожника Lada Niva в версии Travel должна появиться в продаже в августе этого года. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на представителя одного из дилерских центров марки.

Фото: Lada Lada

Чем упрощенная версия внедорожника будет отличаться от «обычной» Lada Niva Travel, сотрудник не уточнил. Однако, по его словам, стоимость новинки будет ниже нынешней. Сейчас Lada Niva Travel можно купить от 1 066 900 руб.