Toyota призналась в провале производственного плана

Компания Toyota опубликовала отчет с показателями продаж и производства за май 2022 года. Продажи падают уже девятый месяц подряд: по всему миру удалось реализовать 761 466 автомобилей — на 9,4 процента меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Из-за проблем с наличием комплектующих и частых остановок заводов снизились и производственные объемы — до 634 940 машин (минус 5,4 процента по сравнению с маем-2021) при плане в 700 000 экземпляров.
Таким образом, крупнейший по продажам автопроизводитель мира не выполняет производственный план уже третий месяц подряд. Несмотря на это, Toyota пока придерживается намеченного плана по выпуску рекордных 9,7 миллиона автомобилей в текущем финансовом году, который закончится в марте 2023 года.
В мае остановки конвейеров в Японии привели к падению объемов сборки внутри страны на 28,5 процента (144 204 автомобилей), а вот зарубежное производство продемонстрировало небольшой рост — на 4,6 процента до 490 736 машин. Что касается продаж, то на домашнем рынке они рухнули более чем на 20 процентов (86 544 автомобилей) и на 7,7 процента (674 922 автомобилей) в других странах.
В первые месяцы глобального дефицита полупроводников Toyota почти не приходилось корректировать работу благодаря большим запасам деталей. Однако в нынешнем году долгоиграющий кризис настиг и японского автогиганта. Усугубили ситуацию перебои в поставках из-за вспышки COVID-19 в Китае.
Toyota уже дважды снижала производственный план на июнь: сейчас он составляет 750 000 автомобилей — примерно на 12 процентов ниже первоначального плана, пишет Reuters.