Toyota призналась в провале производственного плана

Компания Toyota опубликовала отчет с показателями продаж и производства за май 2022 года. Продажи падают уже девятый месяц подряд: по всему миру удалось реализовать 761 466 автомобилей — на 9,4 процента меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Из-за проблем с наличием комплектующих и частых остановок заводов снизились и производственные объемы — до 634 940 машин (минус 5,4 процента по сравнению с маем-2021) при плане в 700 000 экземпляров.

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Таким образом, крупнейший по продажам автопроизводитель мира не выполняет производственный план уже третий месяц подряд. Несмотря на это, Toyota пока придерживается намеченного плана по выпуску рекордных 9,7 миллиона автомобилей в текущем финансовом году, который закончится в марте 2023 года.

В мае остановки конвейеров в Японии привели к падению объемов сборки внутри страны на 28,5 процента (144 204 автомобилей), а вот зарубежное производство продемонстрировало небольшой рост — на 4,6 процента до 490 736 машин. Что касается продаж, то на домашнем рынке они рухнули более чем на 20 процентов (86 544 автомобилей) и на 7,7 процента (674 922 автомобилей) в других странах.

В первые месяцы глобального дефицита полупроводников Toyota почти не приходилось корректировать работу благодаря большим запасам деталей. Однако в нынешнем году долгоиграющий кризис настиг и японского автогиганта. Усугубили ситуацию перебои в поставках из-за вспышки COVID-19 в Китае.