Обновленный Dacia Duster получил патент в России

Обновленный кроссовер Dacia Duster запатентовали в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Изображения машины опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Кроссовер Dacia Duster, который продавался в России под брендом Renault, обновился год назад. У модели появились новые фары и решетка радиатора. В машине установлены более эргономичные сиденья, новый центральный подлокотник с увеличенным боксом.
Главным техническим изменением стало появление шестиступенчатой роботизированной коробки передач с двойным сцеплением, которая сочетается с бензиновым турбомотором TCe 150 и передним приводом.