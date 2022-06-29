Обновленный Dacia Duster получил патент в России

Обновленный кроссовер Dacia Duster запатентовали в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Изображения машины опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Кроссовер Dacia Duster, который продавался в России под брендом Renault, обновился год назад. У модели появились новые фары и решетка радиатора. В машине установлены более эргономичные сиденья, новый центральный подлокотник с увеличенным боксом.