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16 минут назад

Новости автомира: обновленный кроссовер Duster получил патент в России

Газета.Ru

Обновленный кроссовер Dacia Duster запатентовали в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Изображения машины опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Обновленный Dacia Duster получил патент в России
Фото: DaciaDacia

Кроссовер Dacia Duster, который продавался в России под брендом Renault, обновился год назад. У модели появились новые фары и решетка радиатора. В машине установлены более эргономичные сиденья, новый центральный подлокотник с увеличенным боксом.

Главным техническим изменением стало появление шестиступенчатой роботизированной коробки передач с двойным сцеплением, которая сочетается с бензиновым турбомотором TCe 150 и передним приводом.

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