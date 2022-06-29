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1 час назад

Новости автомира: Mercedes-Benz отправит в отставку A-Class и B-Class.  Известны сроки

Motor.ru

Появились новые подробности о будущей трансформации модельного ряда Mercedes-Benz. Согласно новой стратегии автопроизводителя, линейка будет пересмотрена в пользу роскошных автомобилей, а от малолитражек начального уровня компания откажется. По информации Handelsblatt, под нож пустят все семейство A-Class и компактвэн B-Class — их отставка намечена на 2025 год, но прежде обе модели подвергнут рестайлингу. Что же касается кроссоверов GLA и GLB, а также седана и универсала CLA, то они останутся в строю.

Mercedes-Benz отправит в отставку A-Class и B-Class
Фото: © Mercedes-Benz© Mercedes-Benz

Речь идет о модернизации европейской линейки марки, так что о дальнейшей судьбе длиннобазного седана A-Class для китайского рынка пока ничего неизвестно. В Китае эта модель составляет конкуренцию BMW 1-Series, так что с большой долей вероятности удлиненный седан останется в продаже.

Что же касается упомянутого обновления A-Class и B-Class, то рестайлинговых автомобилей долго ждать не придется — они уже проходят дорожные испытания, так что дебют может состояться уже в течение 2023 года. Обе модели переживут легкий фейслифтинг: изменится оптика и бамперы, список оснащения может расшириться.

Куда более серьезная модернизация ждет кроссоверы GLA и GLB, а также CLA: все они должны сменить нынешнюю архитектуру MFA на новую MMA. Последняя разрабатывалась для электромобилей, но подходит и для автомобилей с обычными двигателями внутреннего сгорания.

Mercedes-Benz, как и многие другие зарубежные автопроизводители, весной этого года поставил бизнес в России на паузу: новые автомобили в страну не поставляют, а завод в Подмосковье отправлен в бессрочный простой.

Автоновости,BMW,Mercedes-Benz,
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