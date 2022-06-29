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1 час назад

Новости автомира: в России будут конфисковывать автомобили за выброшенный из окна мусор

Motor.ru

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий серьезные штрафы для автомобилистов, выбрасывающих из окон машин мусор на обочину или дорогу. Для физических лиц, владеющих легковыми транспортными средствами, максимальный штраф составит 30 000 рублей, для юридических – 200 000 рублей. Кроме того, при повторном нарушении владельцам машин грозят конфискацией автомобилей.

Выброшенный из окна мусор приведет к конфискации авто
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Согласно поправкам, для водителей автомобилей или мотоциклов, выбросивших мусор на дорогу, предусмотрены штрафы от 10 000 до 15 000 рублей. Для должностных и юридических лиц санкция составит от 20 000 до 30 000 рублей и от 30 000 до 50 000 рублей, соответственно. При повторном нарушении в течение года размер штрафов составит от 20 000 до 30 000 рублей для физлиц, а также 40 000 – 60 000 рублей для должностных. Для юридических лиц предусмотрено наказание в размере 60 000 – 100 000 рублей. Кроме того, за исключением простых водителей, за повторное нарушение грозит конфискация транспортного средства.

Для водителей тракторов или грузовиков предусмотрены более суровые наказания. В случае выявления нарушения физическим лицам грозит от 40 000 до 60 000 рублей штрафа в первый раз, а при повторной ситуации от 60 000 до 70 000 рублей. Для должностных и юридических лиц второе нарушения закончится штрафами от 80 000 до 100 000 рублей и от 150 000 до 200 000 рублей. Также возможна конфискация транспорта. Фиксировать факт выбрасывания мусора будут при помощи дорожных видеокамер.

Впервые о новом штрафе за выбрасывание мусора из окон автомобилей стало известно в середине февраля. Тогда Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Автоновости,Госдума,
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