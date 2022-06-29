Насколько подорожали шины ушедших из России Nokian и Michelin

Агентство НАПИ/Russian Automotive Market Research проанализировало динамику цен на новые летние шины Nokian и Michelin. Эти два бренда свернули свою деятельность в России в конце июня.
Так, согласно данным аналитиков, наибольший рост средних цен на летние шины Michelin произошел в марте (+40,2% по отношению к февралю). Стоимость летних шин Nokian повышались более плавно, на 13,7% в феврале и на 24,4% в марте.
Что касается апреля, мая и июня, то цены на шины обеих марок снижались. Тем не менее стоимость летних шин Michelin в июне по сравнению с январем 2022 года увеличилась на 18,7%, а Nokian выросла на 35,9%.