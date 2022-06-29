Назван срок старта продаж «антикризисной» Lada Niva Travel

Упрощенная Lada Niva Travel выйдет на рынок в августе. Об этом сообщает издание Autonews со ссылкой на неназванного московского дилера российской марки автомобилей.
Стоимость внедорожника будет ниже минимальной рекомендованной розничной цены обычной Niva Travel, которая она составляет 1 066 900 рублей. Однако насколько удалось удешевить модель для покупателя – пока неизвестно. Возможно, цена будет образовываться по аналогии с Lada Granta, которая в упрощенной сборке подешевела более чем на 103 тысячи рублей.
Что именно войдет в список оснащения автомобиля пока неизвестно. По непроверенной информации, «Ниву» могут лишить подушек безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочной системы.
Напомним, что на сегодняшний день с конвейера завода Lada выходит только Granta Classic’22, которая выпускается с урезанным оснащением, пониженными требованиями к безопасности. Отмечалось, что покупатели подписывают два дополнительных соглашения перед покупкой. Одно из них предупреждает о невозможности выехать на машине в большинство стран мира, а другое — о том, что машина не оборудована системой ЭРА-ГЛОНАСС.