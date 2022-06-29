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1 час назад

Новости автомира: у россиян будут конфисковывать авто за выброшенный из окна мусор

Мария Иванова

Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий конфисковать машину из-за выброшенного из окна мусора. Об этом рассказало Autonews.

Выброшенный из окна мусор приведет к конфискации авто
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из документа следует, что за выброшенный из автомобиля или мотоцикла мусор будут грозить штрафы в 10-15 тыс. рублей для физлиц. Для должностных лиц штрафы составят 20-30 тыс. рублей, для юридических - 30–50 тыс.

За соблюдением новых правил будут следить в том числе с помощью камер.

За повторное нарушение штрафы составят 20-30 тыс. для простых водителей, 40–60 тыс. - для должностных лиц, причем с конфискацией «орудия» правонарушения - машины. Для юридических лиц-рецидивистов закон предусматривает от 60 до 100 тыс. рублей штрафа, тоже с конфискацией авто.

За мусор, выброшенный из грузовика или трактора, штрафы будут на порядок выше.

В 2018 году в России запретили выбрасывать окурки из окон машин и поездов. Новые правила ввели для защиты городских и сельскохозяйственных земель от пожаров.

А в комитете Госдумы по физкультуре и спорту предлагали запретить российским водителям курить за рулем. По мнению депутатов, зажигалки, спички и пепельницы за рулем отвлекают водителя так же, как и общение по телефону.

Автоновости,Госдума,
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