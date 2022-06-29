Выброшенный из окна мусор приведет к конфискации авто

Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий конфисковать машину из-за выброшенного из окна мусора. Об этом рассказало Autonews.

Из документа следует, что за выброшенный из автомобиля или мотоцикла мусор будут грозить штрафы в 10-15 тыс. рублей для физлиц. Для должностных лиц штрафы составят 20-30 тыс. рублей, для юридических - 30–50 тыс.

За соблюдением новых правил будут следить в том числе с помощью камер.

За повторное нарушение штрафы составят 20-30 тыс. для простых водителей, 40–60 тыс. - для должностных лиц, причем с конфискацией «орудия» правонарушения - машины. Для юридических лиц-рецидивистов закон предусматривает от 60 до 100 тыс. рублей штрафа, тоже с конфискацией авто.

За мусор, выброшенный из грузовика или трактора, штрафы будут на порядок выше.

В 2018 году в России запретили выбрасывать окурки из окон машин и поездов. Новые правила ввели для защиты городских и сельскохозяйственных земель от пожаров.