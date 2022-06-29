Hyundai и Kia могут стать фигурантами "дизельгейта"

Власти Германии провели обыски в офисах Hyundai и Kia, которых подозревают в использовании программного обеспечения, занижающего показания уровня вредных выбросов.

Фото: Hyundai Hyundai

В обысках принимали участие 140 сотрудников полиции и прокуратуры, пишет Bloomberg, уточняя, что мероприятия произведены в восьми офисах. Кроме Hyundai и Kia участниками дела являются компания BorgWarner и Robert Bosch GmbH, которые могли сами или через дочерние структуры поставлять оборудование и программное обеспечение для занижения уровня выбросов.

Корейские автопроизводители подтвердили, что в их офисах были произведены обыски, заявив, что оказывают властям полное содействие. Своё сотрудничество с прокуратурой подтвердила компания BorgWarner, а Bosch от комментариев отказался.