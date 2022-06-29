Брутальный Tank 700 засняли на дороге

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались шпионские фотографии совершенно нового брутального полноразмерного внедорожника Great Wall — Tank 700. У тестового прототипа, который заметили на одной из дорог Китая, имеется ряд отличий от одноименного концепта, дебютировавшего в прошлом году в Шанхае: например, переднюю и заднюю оптику как будто позаимствовали у другой машины. Также отсутствуют патрубки выпускной системы, которых у концепта было четыре.

Фото: Autohome.com.cn / Tank 700 на Шанхавском автосалоне в 2021 году Autohome.com.cn / Tank 700 на Шанхавском автосалоне в 2021 году

Изначально предполагалось, что внедорожник доберется до конвейера без изменений — его дизайн уже запатентован, в том числе и в России (автомобиль ожидается на нашем рынке, однако официальной информации о том, что он точно появится, пока нет). При этом Tank 700 выехал на общественные дороги в недоделанном виде с тестовыми фарами и фонарями, что говорит о том, что испытания пока находятся на начальном этапе.

«Семисотый» станет одной из пяти запланированных моделей линейки Tank. Пока представлены Tank 300 — самый компактный в гамме внедорожник начального уровня, который ждут в России, и среднеразмерный Tank 500. Позже появятся модели с индексами 600, 700 и 800, причем два последних станут флагманами и будут позиционироваться как премиальные. Индекс 400 пропущен из-за предрассудков китайцев относительно цифры 4.

Tank 700 предложат с тем же мотором, что и «пятисотый». Это будет «турбошестерка» объемом три литра, которая развивает 354 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. Пару ей составит девятидиапазонный автомат.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn / Tank 700 на Шанхавском автосалоне в 2021 году