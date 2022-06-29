Путин подписал закон об увеличении пошлины за тюнинг автомобиля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении государственной пошлины за тюнинг автомобиля. Согласно ему, с 1 января 2023 года вводится госпошлина в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию машины, которое пока можно получить бесплатно. Вместе с этим с 800 до 1500 рублей повысится размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности.

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Кроме этого, устанавливается пошлина размере 1500 рублей за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а за продление срока его действия придется заплатить еще 1000 рублей.

Таким образом, общая плата за доработку автомобиля увеличится примерно в три раза: с нынешних 800 до 2500 рублей. Указанные в законе изменения будут внесены в статью 333.33 Налогового кодекса РФ.

В финансово-экономическом обосновании к закону отмечается, что повышение пошлин обеспечит федеральный бюджет дополнительным доходом — около 700 миллионов рублей в год. Ежегодно сотрудники МВД выдают или продлевают порядка 140 тысяч разрешений на перевозку опасных грузов, 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобиля и более 220 тысяч свидетельств о соответствии тюнингованной машины требованиям безопасности.

Под внесением изменений в конструкцию автомобиля подразумевается установка деталей, не предусмотренных производителем. Это может быть, к примеру, установка ГБО или замена фар с галогеновых на ксеноновые.