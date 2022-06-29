Жительнице Сочи подарили новый УАЗ вместо утонувшего

Жительница Краснодарского края Виктория Теряева - одна из пострадавших от стихийного бедствия, обрушившегося на Сочи 24 июня. В море смыло ее единственную "рабочую лошадку" - внедорожник УАЗ. После извлечения машины из моря выяснилось, что от авто остались только колеса и рама.
Женщина не рассчитывала на широкий общественный резонанс. Просто во время поиска снесенных в море машин сняла видео, на ролике слышен ее голос, сквозь слезы она кричит:
"Вон он, вон он, вон он мой уазик, вон он! Вон он, колесики одни торчат…"
Видео разослала родным и знакомым, кто-то из них разместил его в соцсетях.
Ролик увидели тысячи жителей страны, среди которых оказались и сотрудники Ульяновского автозавода.
"Мы искренне сочувствуем несчастью и не можем оставить произошедшее просто так. Друзья, возможно, вы или ваши знакомые знают владелицу унесенного в море автомобиля. Пожалуйста, поделитесь с нами, напишите сообществу. Верим, что мир тесен, и очень надеемся, что все вместе мы сможем помочь", - такая запись появилась на официальной странице предприятия "ВКонтакте".
Вскоре личность владелицы автомашины удалось установить, ей оказалась жительница села Каткова Щель в Адлерском районе Сочи Виктория Теряева. Вместе с мужем у них собственный бизнес - гостевой дом.
По словам Виктории, представитель завода позвонил ей на следующий день с предложением скидки при покупке новой машины.
- Я им ответила, что у меня на нее нет денег. На том разговор и закончился, - рассказывает Виктория.
Однако на УАЗе точку на этом решили не ставить.
- Когда смотрели этот ролик… Многих он взял за душу. Решили в этой ситуации обязательно оказать помощь, - сказал корреспонденту "РГ" пиар-менеджер УАЗа Михаил Медведев.
"Для Виктории автомобиль был настоящим кормильцем и единственным средством передвижения. Поэтому Ульяновский автомобильный завод принял решение предоставить Виктории автомобиль "УАЗ-Профи" в бессрочное пользование. Речь идет о полноприводной версии "Профи" с двойной кабиной на пять посадочных мест, вместительным грузовым отсеком и богатой комплектацией с пакетом "Комфорт". Вместе с автомобилем идет страховой полис, а также комплект зимней резины", - сообщили на официальной странице.
Бессрочное пользование означает состояние, близкое к полной собственности, за исключением права продажи, пояснил собеседник "РГ".
- Унесенная машина УАЗ Патриот была уже достаточно "лохматого" года. "Профи", которую мы предоставляем - более современна и более вместительна по части кузова. Хозяйка ничего не потеряет в части пассажирских мест, но приобретет дополнительную возможность для перевозки грузов, - уточнил Михаил Медведев.
В пресс-службе Ульяновского автозавода корреспондента "РГ" заверили, что подарок дойдет до адресата уже на этой неделе.