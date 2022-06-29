Жительнице Сочи подарили новый УАЗ вместо утонувшего

Жительница Краснодарского края Виктория Теряева - одна из пострадавших от стихийного бедствия, обрушившегося на Сочи 24 июня. В море смыло ее единственную "рабочую лошадку" - внедорожник УАЗ. После извлечения машины из моря выяснилось, что от авто остались только колеса и рама.

Фото: uaz.ru uaz.ru

Женщина не рассчитывала на широкий общественный резонанс. Просто во время поиска снесенных в море машин сняла видео, на ролике слышен ее голос, сквозь слезы она кричит:

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"Вон он, вон он, вон он мой уазик, вон он! Вон он, колесики одни торчат…"

Видео разослала родным и знакомым, кто-то из них разместил его в соцсетях.

Ролик увидели тысячи жителей страны, среди которых оказались и сотрудники Ульяновского автозавода.

"Мы искренне сочувствуем несчастью и не можем оставить произошедшее просто так. Друзья, возможно, вы или ваши знакомые знают владелицу унесенного в море автомобиля. Пожалуйста, поделитесь с нами, напишите сообществу. Верим, что мир тесен, и очень надеемся, что все вместе мы сможем помочь", - такая запись появилась на официальной странице предприятия "ВКонтакте".

Вскоре личность владелицы автомашины удалось установить, ей оказалась жительница села Каткова Щель в Адлерском районе Сочи Виктория Теряева. Вместе с мужем у них собственный бизнес - гостевой дом.

По словам Виктории, представитель завода позвонил ей на следующий день с предложением скидки при покупке новой машины.

- Я им ответила, что у меня на нее нет денег. На том разговор и закончился, - рассказывает Виктория.

Однако на УАЗе точку на этом решили не ставить.

- Когда смотрели этот ролик… Многих он взял за душу. Решили в этой ситуации обязательно оказать помощь, - сказал корреспонденту "РГ" пиар-менеджер УАЗа Михаил Медведев.

"Для Виктории автомобиль был настоящим кормильцем и единственным средством передвижения. Поэтому Ульяновский автомобильный завод принял решение предоставить Виктории автомобиль "УАЗ-Профи" в бессрочное пользование. Речь идет о полноприводной версии "Профи" с двойной кабиной на пять посадочных мест, вместительным грузовым отсеком и богатой комплектацией с пакетом "Комфорт". Вместе с автомобилем идет страховой полис, а также комплект зимней резины", - сообщили на официальной странице.

Бессрочное пользование означает состояние, близкое к полной собственности, за исключением права продажи, пояснил собеседник "РГ".

- Унесенная машина УАЗ Патриот была уже достаточно "лохматого" года. "Профи", которую мы предоставляем - более современна и более вместительна по части кузова. Хозяйка ничего не потеряет в части пассажирских мест, но приобретет дополнительную возможность для перевозки грузов, - уточнил Михаил Медведев.