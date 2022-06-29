Автомобили BMW будут работать на Android

Компания BMW в следующем году интегрирует в некоторые модели операционку Android Automotive OS. На ней будут работать мультимедийные системы, но от базовой OC на Linux никто пока не отказывается. По словам представителей производителя, одновременное использование двух программных платформ позволит индивидуально настраивать головные устройства, причем все они будут поддерживать обновления «по воздуху».

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Последние несколько лет «мультимедийки» BMW работают под управлением фирменной ОС, основанной на ядре Linux. Дистрибутив создан с помощью платформы Yocto, предназначенной для разработки Linux-систем под всевозможные аппаратные архитектуры. Однако с марта 2023 года немцы начнут внедрять новую версию OS 8, работающую под управлением Android Automotive OS. Две программные платформы позволят индивидуально настраивать информационно-развлекательную систему и использовать разные версии ОС для начальных и топовых моделей.

Операционка поддерживает сервисы Google Maps, Google Play и Google Assistant — они работают без привязки к смартфону — и совместима с интерфейсами Android Auto и Apple CarPlay. Разумеется, функциональность системы можно расширять с помощью приложений, и здесь ограничением будет только фантазия разработчиков.