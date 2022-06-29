В Америке выпустили детские электромобили с квадратными колесами

Казалось бы, что может быть более нелепым, чем езда на автомобиле с квадратными колесами. Однако американский стартап Shark Wheel считает иначе. Разработчики выпустили на рынок два детских электромобиля, оборудованных колесами «кубической» формы. По словам создателей, подобная конструкция практически по всем параметрам превосходит круглые диски. Стоимость необычного транспорта составляет от 289 до 489 долларов (примерно от 15 000 до 25 000 рублей по текущему курсу).

Фото: motor.ru motor.ru

Электрокар с дизайном в стиле Jeep Wrangler создан для детей в возрасте от года до пяти лет, а машина, похожая на багги, ориентирована на пользователей от двух до восьми лет. Главной особенностью новинок стали 10-дюймовые «кубические» волнообразные колеса. Разработчики уверяют, что они превосходят круглые колеса практически во всех категориях, включая сцепление с дорожным покрытием. Помимо необычных колес, электрокары оборудованы регулировкой скоростного режима, пультом дистанционного управления для родителей и Bluetooth-проигрываетем.

В движение машинки приводит электромотор и 12-вольтовый аккумулятор, которые позволяют передвигаться без подзарядки до 45 минут. Полностью зарядить батарею автомобиля можно за восемь часов.

В зависимости от возрастной категории стоимость электрокаров составляет 289 и 489 долларов (около 15 000 и 25 000 рублей). Кроме того, подобными «кубическими» колесами разработчики планируют оснащать скутеры, инвалидные коляски и сельскохозяйственную технику.