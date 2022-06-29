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17 минут назад

Новости автомира: Выпуск легковых машин в РФ в мае упал на 97%

Елена Прошина

По итогам мая производство и выпуск легковых автомобилей в России сократилось на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В России рухнуло производство легковых автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в мае в России выпустили всего 3,7 тысяч легковых машин, что в 5,3 раза или на 81,3% меньше апрельского показателя. В общем за январь-май в РФ произвели 268 тысяч авто. По отношению к апрелю текущего года майский месяц показал снижение на 81,3%.

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Выпуск грузовых машин в мае упал на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, автобусов массой свыше пяти тонн — на 6,5%, менее пяти тонн — на 77,4%.

Напомним, что с начала событий на Украине большинство работавших в России мировых автоконцернов перестали поставлять машины в РФ и приостановили на неопределенный срок свои локальные производства. В начале июня основными игроками рынка легковых авто в стране стали УАЗ, «АвтоВАЗ» и китайский Haval.

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