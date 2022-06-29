В России рухнуло производство легковых автомобилей

По итогам мая производство и выпуск легковых автомобилей в России сократилось на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным агентства, в мае в России выпустили всего 3,7 тысяч легковых машин, что в 5,3 раза или на 81,3% меньше апрельского показателя. В общем за январь-май в РФ произвели 268 тысяч авто. По отношению к апрелю текущего года майский месяц показал снижение на 81,3%.

Выпуск грузовых машин в мае упал на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, автобусов массой свыше пяти тонн — на 6,5%, менее пяти тонн — на 77,4%.