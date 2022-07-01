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1 час назад

Новости автомира: Toyota показала новый кроссовер — соперника Hyundai Creta

Motor.ruиещё 3

В Индии представлен новый кроссовер Toyota под названием Urban Cruiser Hyryder. Он чуть больше обычного Urban Cruiser, поэтому будет конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos. В гамме двигателей модели — «атмосферник» 1.5 c 48-вольтовым стартер-генератором и полноценная гибридная установка от Yaris Cross, позволяющая проезжать на одной электротяге около 25 километров. По неофициальной информации, начальный Hyryder будет стоить миллион рупий. Это около 690 тысяч рублей.

Toyota показала новый кроссовер — соперника Hyundai Creta
Фото: ToyotaToyota

Дебютировавший в Индии Toyota Urban Cruiser Hyryder — это совместная разработка Toyota и Suzuki, использующая платформу «Витары» (Макферсоны спереди, торсионная балка сзади) и её же двигатель. Модель получила атмосферник 1.5, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором Neo Drive.

Видео дня

Длина Hyryder превышает четыре метра, а значит, он составит конкуренцию Hyundai Creta, Kia Seltos и Skoda Kushaq, тогда как обычный Urban Cruiser продолжит отбирать покупателей у Hyundai Venue, Kia Sonet и Nissan Magnite.

Toyota

Базовый двигатель Hyryder развивает 102 лошадиные силы и 135 Нм крутящего момента. На выбор предложены пятиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат, но полный привод доступен только для трехпедальных машин (у конкурентов его вообще нет). Альтернатива — гибридная установка от Yaris Cross. Бензиновый «атмосферник» 1.5 TNGA (92 л.с., 122 Нм) в ней совмещен с электромотором (80 л.с., 141 Нм), а в сумме они дают 115 сил. Без запуска ДВС Hyryder Hybrid может проехать 25 километров.

Toyota

В базе у Hyryder есть галогеновые фары, две подушки безопасности, задние датчики парковки, кондиционер и бесключевой доступ. Более дорогим версиям положены светодиодная оптика, бортовой компьютер с дисплеем диагональю 4,2 дюйма, аудиосистема Arkamys, панорамная крыша, а также запуск с кнопки, беспроводная зарядка и управление со смартфона. К тому же у топовых вариантов кроссовера будет аж шесть подушек безопасности.

Производство Urban Cruiser Hyryder наладят на индийском заводе «Тойоты». Цены еще не объявлены. Местные СМИ предполагают, что в шоурумах машины будут стоить от миллиона рупий (690 тысяч рублей).

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