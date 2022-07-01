Toyota показала новый кроссовер — соперника Hyundai Creta

В Индии представлен новый кроссовер Toyota под названием Urban Cruiser Hyryder. Он чуть больше обычного Urban Cruiser, поэтому будет конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos. В гамме двигателей модели — «атмосферник» 1.5 c 48-вольтовым стартер-генератором и полноценная гибридная установка от Yaris Cross, позволяющая проезжать на одной электротяге около 25 километров. По неофициальной информации, начальный Hyryder будет стоить миллион рупий. Это около 690 тысяч рублей.

Фото: Toyota Toyota

Дебютировавший в Индии Toyota Urban Cruiser Hyryder — это совместная разработка Toyota и Suzuki, использующая платформу «Витары» (Макферсоны спереди, торсионная балка сзади) и её же двигатель. Модель получила атмосферник 1.5, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором Neo Drive.

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Toyota

Базовый двигатель Hyryder развивает 102 лошадиные силы и 135 Нм крутящего момента. На выбор предложены пятиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат, но полный привод доступен только для трехпедальных машин (у конкурентов его вообще нет). Альтернатива — гибридная установка от Yaris Cross. Бензиновый «атмосферник» 1.5 TNGA (92 л.с., 122 Нм) в ней совмещен с электромотором (80 л.с., 141 Нм), а в сумме они дают 115 сил. Без запуска ДВС Hyryder Hybrid может проехать 25 километров.

Toyota

В базе у Hyryder есть галогеновые фары, две подушки безопасности, задние датчики парковки, кондиционер и бесключевой доступ. Более дорогим версиям положены светодиодная оптика, бортовой компьютер с дисплеем диагональю 4,2 дюйма, аудиосистема Arkamys, панорамная крыша, а также запуск с кнопки, беспроводная зарядка и управление со смартфона. К тому же у топовых вариантов кроссовера будет аж шесть подушек безопасности.