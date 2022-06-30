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50 минут назад

Новости автомира: Volkswagen раскрыл новые детали Amarok второго поколения

Motor.ruиещё 2

Volkswagen Commercial Vehicles продолжает подогревать интерес публики к Amarok второй генерации, до дебюта которого осталась всего неделя. В новой серии тизеров засветились колесные арки новинки с пластиковыми накладками, матричная светодиодная оптика IQ.Light, двухцветные диски, а также физические клавиши, размещенные под вертикально ориентированным планшетом мультимедийной системы. Премьера пикапа, унифицированного с Ford Ranger, запланирована на 7 июля.

Фото дня: Volkswagen показывает Amarok второго поколения
Фото: Motor.ruMotor.ru

На снимке с колесом также можно разглядеть черную наклейку на двери — достанутся ли такие всем исполнениям Amarok, пока неясно. На тизерах пикап представлен в двух цветах кузова — синем и серебристом, а на более раннем снимке с крышкой грузовой платформы угадывается бронзовый оттенок. Диаметр колесных дисков пикапа будет варьироваться от 17 до 21 дюйма, плюс некоторые версии уже с завода будут оснащены вседорожными шинами — такую опцию предложат для модели впервые.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

На предыдущих снимках Volkswagen показал часть салона Amarok, которому со сменой поколения достанется вертикальный тачскрин «фордовского» комплекса SYNC 4 диагональю 10 либо 12 дюймов. Такой же установлен в Ford Ranger, однако в Amarok в меню медиасистемы интегрировано также управление климат-контролем.

Кроме этого, Amarok достанется цифровая приборная панель и россыпь ассистентов — около 30. В их числе — системы кругового обзора, распознавания дорожных знаков, контроля полосы движения и другие.

В палитру двигателей, повторяющую гамму Ranger, войдут трехлитровый V6, а также бензиновые и дизельные «турбочетверки». Базовый Amarok будет заднеприводным, а топовые модификации получат привод на все колеса.

Выход пикапа на рынок запланирован на конец 2022 года. Сборку Amarok как с одинарной, так и с двойной кабиной наладят на предприятии Ford в Претории, ЮАР.

Автоновости,Ford Ranger,Volkswagen,Ford,
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