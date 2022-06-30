В Совфеде предложили ввести транспортный налог на самокаты

Некоторые электросамокаты следует признать транспортными средствами, начать регистрировать в ГИБДД и платить за них транспортный налог, считает член Совета Федерации Александр Башкин. Свое мнение он аргументирует растущим в «геометрической прогрессии» числом инцидентов, которые приводят к травмам и даже летальным исходам. Причем статистике до конца верить нельзя: самокатчики считаются пешеходами, и аварии с ними часто попадают в этот разряд, отметил Башкин.
В 2019-2020 годах было зарегистрировано лишь несколько аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), а в 2021 году — уже 672 инцидента, и 20 из них оказались смертельными. Однако на деле случаев гораздо больше, так как их невозможно точно подсчитать из-за неопределенного статуса самокатов.
По мнению сенатора, самокаты «определенной категории» пора ставить на учет, платить за них транспортный налог и оформлять ОСАГО. Делать это надо в зависимости от характеристик СИМ: емкости батареи, мощности, максимальной скорости и массы. Какой будет нижняя планка для каждого из параметров, еще предстоит определить.
Кроме этого, управлять такими электросамокатами следует разрешить только с правами соответствующей категории, отметил Башкин. Эта идея звучит уже не впервые: ввести удостоверения категории М для мощных СИМ предлагали еще в 2020 году, а в 2021-м были разработаны соответствующие поправки в ПДД. Тогда речь шла об обязательных правах для управления устройствами, развивающими скорость более 25 километров в час.