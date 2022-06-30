АвтоВАЗ все еще не может выйти на полные мощности

Руководство АвтоВАЗа продлило действие 4-дневной рабочей недели для сотрудников до 6-го ноября текущего года. Об этом говорится в приказе по предприятию, копию которого опубликовали на странице сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» в популярной соцсети «ВКонтакте».

Это сделали практически в самый последний момент. Дело в том, что почти истекли законные сроки по продлению четырёхдневного рабочего дня. Этот приказ распространяется главным образом на подразделения, занимающиеся сборкой транспортных средств.

Из текста документа следует, что начиная с 5-го сентября и заканчивая 6-м ноября этого года, сборочная линия современных Lada Granta будет функционировать в 2 смены 4 дня в неделю. Такой же рабочий режим заявили для сборочной линии транспортных средств с использованием современной платформы B0.

При этом, в настоящее время ни одну из данных моделей не собирают в рамках АвтоВАЗа. Внедорожные версии, входящие в семейство Niva, в этот период собираются производить тоже 4 дня в неделю. В этом случае речь идёт только об одной смене.

Согласно российскому трудовому кодексу, работодатель обязан уведомлять работников о том, что неполная рабочая неделя будет введена минимум за 2 месяца. Из заявления экспертов следует, что нынешний режим должен был закончиться 2-го сентября. По причине того, что приказ не был принят, в интернете начали появляться слухи, что АвтоВАЗ отменил «четырёхдневку». Но этого в итоге не случилось.

В настоящее время в рамках автозавода выпускают только одну модель. Речь ведётся об упрощённой отечественной версии Lada Granta. Но согласно некоторым сообщениям, на протяжении лета руководство автозавода планирует запустить сборочной процесс внедорожных версий, которые входят в семейство Niva.