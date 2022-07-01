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1 час назад

Новости автомира: Kia представила обновленный кроссовер Seltos

Газета.Ruиещё 3

Компания Kia показала рестайлинговую версию компактного кроссовера Kia Seltos. Это первое обновление новой модели, представленной в 2019 году. Обновленный автомобиль выходит на рынок Южной Кореи.

Kia представила обновленный кроссовер Seltos
Фото: KiaKia

У рестайлингового Kia Seltos появились светодиодные ходовые огни новой конфигурации, изменился рисунок решетки радиатора, а передний бампер получил серебристые декоративные элементы в виде «клыков». Также изменилась конфигурация задних фонарей автомобиля.

Приборная панель Seltos получила два дисплея с диагональю 10,25 дюйма каждый. Один из экранов используется в качестве комбинации приборов, другой — для управления медиасистемой. Селектор коробки передач теперь выполнен в виде шайбы. Подробная презентация автомобиля состоится 15 июля.

На российском рынке Kia Seltos присутствует в дорестайлинговом варианте. Его сборка была налажена на заводе «Автотор» в Калининграде.

Ранее стало известно, что «Автотор» получил запас компонентов для возобновления работы в июле и августе. О том, для каких моделей предназначены ввезенные машинокомплекты, не сообщалось.

Автоновости,Кроссовер,Kia,
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