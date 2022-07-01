Kia представила обновленный кроссовер Seltos

Компания Kia показала рестайлинговую версию компактного кроссовера Kia Seltos. Это первое обновление новой модели, представленной в 2019 году. Обновленный автомобиль выходит на рынок Южной Кореи.
У рестайлингового Kia Seltos появились светодиодные ходовые огни новой конфигурации, изменился рисунок решетки радиатора, а передний бампер получил серебристые декоративные элементы в виде «клыков». Также изменилась конфигурация задних фонарей автомобиля.
Приборная панель Seltos получила два дисплея с диагональю 10,25 дюйма каждый. Один из экранов используется в качестве комбинации приборов, другой — для управления медиасистемой. Селектор коробки передач теперь выполнен в виде шайбы. Подробная презентация автомобиля состоится 15 июля.
На российском рынке Kia Seltos присутствует в дорестайлинговом варианте. Его сборка была налажена на заводе «Автотор» в Калининграде.
Ранее стало известно, что «Автотор» получил запас компонентов для возобновления работы в июле и августе. О том, для каких моделей предназначены ввезенные машинокомплекты, не сообщалось.