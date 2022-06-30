Заброшенный BMW 507 оценили в 2 миллиона долларов

Этому родстеру BMW 507 исполнилось 65 лет, и он не выезжал из гаража 43 года, но через три месяца он будет выставлен на аукцион и, как ожидается, будет продан за 1,8–2,2 миллиона долларов. Автомобиль по-прежнему сохраняет колеса Rudge с центральным замком и съемную жесткую крышу, которая в свое время была платной опцией. Что касается кузова в цвете Blue Metallic, то в начале 1970-х он был перекрашен.
Пробег продавец не называет, но слегка потертые сиденья наталкивают на мысль, что до постановки на хранение автомобиль был в эксплуатации. У его последнего владельца было несколько таких автомобилей, и он время от времени запускал их двигатели, чтобы убедиться, что они работают.
BMW с 1956 по 1960 год произвела всего 252 экземпляра модели 507. Каждый из них был оснащен 3,2-литровым двигателем V8 мощностью 150 л.с. с двумя карбюраторами Zenith. Четырехступенчатая механическая коробка передач позволяла автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 11,1 секунды, а максимальная скорость составляла 196 км/ч.