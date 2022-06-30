Заброшенный BMW 507 оценили в 2 миллиона долларов

Этому родстеру BMW 507 исполнилось 65 лет, и он не выезжал из гаража 43 года, но через три месяца он будет выставлен на аукцион и, как ожидается, будет продан за 1,8–2,2 миллиона долларов. Автомобиль по-прежнему сохраняет колеса Rudge с центральным замком и съемную жесткую крышу, которая в свое время была платной опцией. Что касается кузова в цвете Blue Metallic, то в начале 1970-х он был перекрашен.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

Пробег продавец не называет, но слегка потертые сиденья наталкивают на мысль, что до постановки на хранение автомобиль был в эксплуатации. У его последнего владельца было несколько таких автомобилей, и он время от времени запускал их двигатели, чтобы убедиться, что они работают.

ПроКроссовер.ру