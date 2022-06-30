Переделка автомобиля вырастет в цене

Оформление каких-либо изменений в конструкцию автомобиля обойдется автовладельцам с 1 января следующего года дороже. Им придется оплачивать каждое действие ГИБДД. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс публикует "Российская газета".

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Сегодня пошлина за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности составляет 800 рублей. Причем оплатить ее требуется единожды именно при выдаче этого самого свидетельства. Однако для того, чтобы это свидетельство получить, автовладельцу надо как минимум два раза обратиться в ГИБДД. И как минимум два раза сотрудники регистрационного подразделения будут проводить проверку документов.

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Порядок легализации любого тюнинга, в том числе установки газобаллонного оборудования, таков. Сначала автовладелец должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности предполагаемого изменения в конструкции. Это заключение должно быть внесено в реестр, который ведет минэкономразвития. Затем со всеми документами надо обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется. Но при этом проводится проверка всех документов. И затем автовладелец получает официальный документ - разрешение на внесение изменений в конструкцию.

С этим разрешением хозяин машины отправляется к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем - снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть внесен в реестр минэкономразвития. Далее нужно пройти техосмотр. И только после этого явиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в него изменениями требованиям безопасности дорожного движения.

С 1 января, согласно поправкам в Налоговый кодекс, автовладельцу придется оплачивать каждое такое действие. При этом стоимость этих действий также выросла в цене. Разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля обойдется в 1000 рублей госпошлины. Выдача свидетельства о том, что внесенные изменения соответствуют требованиям безопасности, - 1500 рублей. Итого: вместо ныне действующих 800 рублей придется заплатить за оформление тюнинга госпошлину в размере 2500 рублей. И это не считая расходов на испытательную лабораторию, а также на техосмотр. Ведь при внесении изменений в конструкцию автомобиля прохождение техосмотра - обязательная процедура.

Так что, если кому-то надо установить газобаллонное оборудование или как-то оттюнинговать свой автомобиль, то лучше это делать сейчас. Пока 1 января не наступило.