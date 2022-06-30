Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: названы автомобили, которым не страшен дефицит запчастей

Елена Прошина

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал автомобили, которым не страшен дефицит запчастей на российском рынке. В интервью радио Sputnik он отметил, что в современных машинах заложена «программа постепенного устаревания».

Названы автомобили, которым не страшен дефицит запчастей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас нельзя говорить о надежности немецких марок. То, что Toyota не ломается — это тоже миф. Не ломаются только самые простые, кондовые автомобили, где ломаться просто нечему», — пояснил Антон Шапарин.

По его мнению, самые надежные машины — старые американские модели с простыми двигателями и коробками передач. Детали в них предназначены для тяжелейших условий эксплуатации и могут похвастаться приличной износоустойчивостью. В частности, к ним относятся модели Ford и Chevrolet 2000-х годов выпуска.

Также нехватка запчастей не грозит корейским и китайским автомобилям, а также Renault — детали для них свободно завозят в Россию. Кроме того, от дефицита запчастей не пострадают люксовые авто, но уже благодаря богатству своих владельцев – Шапарин отметил, что комплектующие для них будут ввозить обходными путями по очень высокой цене.

Автоновости,Renault,Chevrolet,Toyota,Антон Шапарин,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители