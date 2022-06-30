Названы автомобили, которым не страшен дефицит запчастей

«Сейчас нельзя говорить о надежности немецких марок. То, что Toyota не ломается — это тоже миф. Не ломаются только самые простые, кондовые автомобили, где ломаться просто нечему», — пояснил Антон Шапарин.

По его мнению, самые надежные машины — старые американские модели с простыми двигателями и коробками передач. Детали в них предназначены для тяжелейших условий эксплуатации и могут похвастаться приличной износоустойчивостью. В частности, к ним относятся модели Ford и Chevrolet 2000-х годов выпуска.

Также нехватка запчастей не грозит корейским и китайским автомобилям, а также Renault — детали для них свободно завозят в Россию. Кроме того, от дефицита запчастей не пострадают люксовые авто, но уже благодаря богатству своих владельцев – Шапарин отметил, что комплектующие для них будут ввозить обходными путями по очень высокой цене.