Лучшие из худших: названы самые надежные кроссоверы

Агентство J.D. Power поделилось результатами нового исследования, посвящённого качеству новых автомобилей. Как сообщала "РГ" ранее, оно упало до рекордно низкого уровня за последние 36 лет. Также агентство опубликовало список лидеров сегмента SUV, жалоб на которые со стороны клиентов поступает меньше, чем на другие.

Фото: Kia Kia

Список наиболее качественных малых кроссоверов возглавил Buick Encore GX, за которым следуют Buick Encore и Ford Bronco Sport.

"Удивительно, учитывая такое количество проблем, с которым автопроизводителям и дилерам пришлось столкнуться в 2021 году, что качество не упало ещё более резко, - прокомментировал ситуацию Дэвид Амодео, директор глобального автомобильного подразделения J.D. Power. - На протяжении всей истории наших исследований по этой теме качество авто неуклонно росло, поэтому его снижение, конечно, разочаровывает".

Также J.D. Power назвало основные тенденции, касающиеся качества авто и надёжности: авто массового сегмента имеют меньше проблем, чем авто премиум-класса; основной пул жалоб приходится на работу мультимедиа; гибриды и электрокары менее проблематичны в эксплуатации, чем аналоги с ДВС; растёт количество обращений и жалоб на работы систем помощи водителю.