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1 час назад

Новости автомира: названы самые надежные кроссоверы

Российская Газета

Агентство J.D. Power поделилось результатами нового исследования, посвящённого качеству новых автомобилей. Как сообщала "РГ" ранее, оно упало до рекордно низкого уровня за последние 36 лет. Также агентство опубликовало список лидеров сегмента SUV, жалоб на которые со стороны клиентов поступает меньше, чем на другие.

Лучшие из худших: названы самые надежные кроссоверы
Фото: KiaKia

Список наиболее качественных малых кроссоверов возглавил Buick Encore GX, за которым следуют Buick Encore и Ford Bronco Sport.

Сегмент компактных SUV представлен Chevrolet Equinox, Kia Sportage, GMC Terrain. Nissan Murano стал лидером в классе среднеразмерных SUV, вместе с ним честь автопроизводителя отстаивают Chevrolet Blazer и Honda Passport. Класс "Upper Midsize SUV" представляют Toyota 4Runner, Kia Telluride, GMC Acadia. Chevrolet Tahoe завоевал "золото" среди полноразмерных внедорожников.

Во главе каждого из сегментов кроссоверов и внедорожников премиум-класса, отличившихся качеством, расположились BMW X1, BMW X3, Lincoln Nautilus, Cadillac XT6 и Cadillac Escalade.

"Удивительно, учитывая такое количество проблем, с которым автопроизводителям и дилерам пришлось столкнуться в 2021 году, что качество не упало ещё более резко, - прокомментировал ситуацию Дэвид Амодео, директор глобального автомобильного подразделения J.D. Power. - На протяжении всей истории наших исследований по этой теме качество авто неуклонно росло, поэтому его снижение, конечно, разочаровывает".

Также J.D. Power назвало основные тенденции, касающиеся качества авто и надёжности: авто массового сегмента имеют меньше проблем, чем авто премиум-класса; основной пул жалоб приходится на работу мультимедиа; гибриды и электрокары менее проблематичны в эксплуатации, чем аналоги с ДВС; растёт количество обращений и жалоб на работы систем помощи водителю.

Рейтинг качества J.D. Power сообщается на основе опроса владельцев авто спустя 90 дней после начала эксплуатации.

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