Kia Seltos впервые обновился

Кроссовер Kia Seltos, присоединившийся к линейке Kia в 2019 году, пережил первый рестайлинг. Основные изменения видны на передке и корме, а также в салоне, где раздельные «приборку» и экран мультимедийной системы сменило модное единое табло. Полноценный дебют Seltos состоится в южнокорейском Пусане 15 июля — тогда, вероятно, и будут раскрыты технические подробности. Сейчас же Kia предлагает изучить визуальные обновления.

Фото: © Kia © Kia

Рестайлинговому Seltos переработали графику фар, добавив новые диодные полоски ходовых огней, и подправили ниши противотуманок: теперь они не соединяются с нижней частью решетки радиатора. Сама решетка тоже обновила наполнение, а бампер отрастил серебристые «клыки».

Сзади масштаб изменений похожий. Фонари объединены световой полосой вместо прежней планки, а отражатели переместились в нижнюю часть бампера, лишенного фальшивых патрубков. Также кроссоверу достались 18-дюймовые колесные диски с новым дизайном.

На переделанной передней панели теперь установлено единое табло с двумя 10,25-дюймовыми экранами, отвечающими за приборную панель и мультимедийную систему. Кроме этого, пересмотру подверглись элементы управления климатической установкой, а место рычага переключения передач заняла шайба.

Kia

Kia

Что касается «начинки», то ее пока держат в секрете. По данным инсайдеров, прогнозируемой ранее гибридной силовой установки не будет, зато Seltos обзаведется новым базовым «атмосферником» 2.0.

Актуальный Kia Seltos в России оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 121 либо 123 лошадиные силы, а также двухлитровым мотором на 149 сил. Привод передний или полный, коробки передач — шестиступенчатая «механика», автомат, вариатор либо семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.