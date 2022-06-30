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18 минут назад

Новости автомира: GAC показал водородный минивэн с чайным столиком и выдвигающимся из багажника диваном

Motor.ru

Компания GAC представила концепт роскошного минивэна с гибридной силовой установкой на базе водородного поршневого двигателя. Дизайн шоу-кара вдохновлен древнекитайской архитектурой и традиционной пейзажной живописью шань-шуй, а его салон демонстрирует новый подход к организации внутреннего пространства. Интерьер концепта оформлен в стиле гостиной, в которое есть два кресла, диван и чайный столик.

GAC показал водородный минивэн с чайным столиком и диваном
Фото: © GAC© GAC

Концептуальный минивэн (на китайском его название пишется как 绿境SPACE, где иероглиф 绿 означает «зеленый», а 境 — «территория») дебютировал на мероприятии GAC Tech Day 2022, посвященном новым технологиям. Собственно одну из них и показали на примере шоу-кара. Речь идет о разновидности гибридного привода Julang Hybrid, который объединяет водородный ДВС, многоступенчатую электромеханическую трансмиссию, очень похожую на тойотовскую THS-II, и батарею с комбинированной системой терморегуляции (воздух+хладагент).

GAC
GAC
GAC

Такая установка превращает минивэн в последовательно-параллельный гибрид с зарядкой от сети и возможностью длительного движения на одной электротяге. Объем водородного двигателя здесь составляет 1,5 литра. Его термический КПД равен 44 процентам, благодаря чему достигается низкий показатель расхода — 0,84 килограмма водорода на 100 километров. Агрегат якобы прошёл все ресурсные испытания, к примеру, без остановки проработал больше 12 тысяч часов, поэтому признан надёжным. Когда появятся серийные GAC на водороде, пока неизвестно, но электромеханическую трансмиссию начнут внедрять уже в этом году.

GAC

Впрочем, помимо технологической составляющей, концепт интересен ещё и эстетической. Дизайн шоу-кара основан на концепции, совмещающей элементы древнекитайской архитектуры и традиционной пейзажной живописи шань-шуй с изображением гор и воды. Оформление передней части и кормы символизирует не то китовый ус, не то водопад, а идея выдвижного дивана, по всей видимости, подсмотрена у Rolls-Royce Cullinan. Доступ в салон-гостиную открывается через огромную подъемную дверь типа «крыло чайки». Внутри установлены два кресла и диван, а из пола выдвигается столик для чайных церемоний.

По задумке авторов, минивэном можно управлять самостоятельно — для этого есть руль и педали. Однако развернутые против хода сиденья говорят о наличие автопилота. Для концепта заявлена автономность четвёртого уровня, то есть электроника способна обрабатывать большинство ездовых сценариев самостоятельно, без участия водителя.

Автоновости,Rolls-Royce,
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