В России могут ввести кешбэк за проезд по платным трассам

Министерство транспорта поддержало идею провести акцию с кешбэком за проезд по платным дорогам России, сообщает «Интерфакс». Также выдачу компенсаций водителям одобрили в «Автодоре» — госкорпорации-операторе платных трасс. Положительный ответ Минтранс и «Автодор» дали на коллективное письмо от депутатов Госдумы Сергея Неверова, Владислава Даванкова и Шолбана Кора-оола, в котором они предложили запустить программу кешбэка на дорогах в летний период 2022 года.

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В ответе говорится, что в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Минтранс и «Автодор» поддерживают проведение акции. Для этого будут выделены субсидии организациям, которые займутся выплатами компенсаций на банковские карты россиян после платы за проезд. Каким будет размер кешбэка, пока не сообщается.

«Автодор» также согласился оказать содействие, в том числе по передаче нужной информации «Национальной системе платежных карт». Данные будут предоставлены по всем платным участкам дорог М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и ЦКАД Московской области.