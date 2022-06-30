В России взлетели продажи Lada Granta

«Нетипичный АвтоВАЗ» поделился статистикой продаж «антикризисной» Lada Granta: популярность упрощенной модели стремительно растет, и за последние пять дней россияне приобрели 266 таких машин, что втрое больше результата продаж за предыдущую неделю. В настоящее время в сутки продается в среднем по 22 Гранты, а пятью днями ранее этот показатель не превышал восемь экземпляров. Впрочем, это неофициальные данные, так как АвтоВАЗ пока не опубликовал статистику продаж за июнь.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Всплеск продаж объясняется тем, что с 8 июня, когда возобновилось производство Granta, увеличились объемы поставок автомобилей дилерам — пока завод простаивал, машины, соответственно, не отгружали. При этом дилеры отмечают, что сейчас спрос на Lada Granta превышает предложение.

«Антикризисная» Granta, которая получила название Classic'22, отличается от обычной отсутствием подушки безопасности, антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил, системы вспомогательного торможения, преднатяжителей ремней и иммобилайзера. Кроме того, экологический класс «Гранты», оснащенной с восьмиклапанным 90-сильным двигателем, понижен с Евро-5 до Евро-2.

При этом такой автомобиль укомплектован электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, обогревом и электроприводом зеркал заднего вида, креплениями для детских сидений ISOFIX, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой с четырьмя динамиками.