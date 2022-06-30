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33 минуты назад

Кузов Bugatti Chiron украсили 24-каратным золотом

Motor.ru

Компания Bugatti раскрыла подробности об эксклюзивной версии гиперкара Chiron под названием Le’Ebe, которую посвятили старшей дочери Этторе Бугатти Эбе. Такое исполнение получат только три автомобиля. Они будут отличаться тёмно-синим углепластиковым кузовом, декором из 24-каратного золота и золотым же логотипом Macaron, разработка которого заняла пять лет. Деталь изготовлена вручную, и на это ушло десять часов.

1/8 Компания Bugatti раскрыла подробности об эксклюзивной версии гиперкара Chiron под названием Le’Ebe, которую посвятили старшей дочери Этторе Бугатти Эбе. Такое исполнение получат только три автомобиля
Фото: Bugatti
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2/8 Они будут отличаться тёмно-синим углепластиковым кузовом, декором из 24-каратного золота и золотым же логотипом Macaron, разработка которого заняла пять лет. Деталь изготовлена вручную, и на это ушло десять часов
Фото: Bugatti
3/8 Декорированный золотом овальный логотип Macaron разрабатывали в течение пяти лет совместно с баварской чеканной мастерской Poellath GmbH & Co. KG
Фото: Bugatti
4/8 Специалистам пришлось провести множество лабораторных испытаний и экспериментов с мягким драгоценным материалом, прежде чем у них получился идеальный экземпляр
Фото: Bugatti
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5/8 И хотя логотип Chiron L’Ébé мало чем отличается от эмблемы обычного Chiron из стерлингового серебра с никелевым напылением, в Bugatti предпочитают называть его новым
Фото: Bugatti
6/8 Логотип покрывает слой 24-каратного золота толщиной 3–4 микрометра. Его наносят вручную, а затем полируют до зеркального блеска. Все операции выполняются преимущественно вручную, поэтому изготовление одного логотипа занимает десять часов
Фото: Bugatti
7/8 Золотом также покрыты рамка решетки радиатора, капот и монограммы EB. Чтобы подчеркнуть красоту металла, Bugatti даже отказалась от использования защитного лака. Лейтмотив спецверсии: любимый Эбе Бугатти стиль ар-деко
Фото: Bugatti
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8/8 Технически Chiron L'Ébé не отличатся от обычных «Широнов». В движение гиперкар приводит W16 8.0 с четырьмя турбокомпрессорами, выдающий 1500 лошадиных сил. Осенью прошлого года Bugatti сообщила, что почти выбрала весь тираж «обычного» Chiron, ограниченный 500 экземплярами, и завершает производство преемника Veyron спустя пять лет после премьеры
Фото: Bugatti

Декорированный золотом овальный логотип Macaron разрабатывали в течение пяти лет совместно с баварской чеканной мастерской Poellath GmbH & Co. KG. Специалистам пришлось провести множество лабораторных испытаний и экспериментов с мягким драгоценным материалом, прежде чем у них получился идеальный экземпляр. И хотя логотип Chiron L’Ébé мало чем отличается от эмблемы обычного Chiron из стерлингового серебра с никелевым напылением, в Bugatti предпочитают называть его новым.

Логотип покрывает слой 24-каратного золота толщиной 3–4 микрометра. Его наносят вручную, а затем полируют до зеркального блеска. Все операции выполняются преимущественно вручную, поэтому изготовление одного логотипа занимает десять часов. Золотом также покрыты рамка решетки радиатора, капот и монограммы EB. Чтобы подчеркнуть красоту металла, Bugatti даже отказалась от использования защитного лака. Лейтмотив спецверсии: любимый Эбе Бугатти стиль ар-деко.

Технически Chiron L'Ébé не отличатся от обычных «Широнов». В движение гиперкар приводит W16 8.0 с четырьмя турбокомпрессорами, выдающий 1500 лошадиных сил. Осенью прошлого года Bugatti сообщила, что почти выбрала весь тираж «обычного» Chiron, ограниченный 500 экземплярами, и завершает производство преемника Veyron спустя пять лет после премьеры.

Автоновости,Фото,Bugatti Chiron,Bugatti,
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